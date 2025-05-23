Avrasya Tüneli İşletmecileri Gözaltına Alındı!

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün işletmecileri olan Yapı Merkez İnşaatın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması yürütüyor.

İNCELEMELERİN SONUCU BAZI USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemeler sonrasında bazı usulsüzlükler ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da bulunuyor. Toplamda 45 kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor.