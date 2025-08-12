Avrupa Alev Alev Yanıyor! Kuraklık Ve Aşırı Sıcak

ALEV ALEV YANAN AVRUPA’DAKİ SIKINTILAR

Aşırı sıcakların ve kuraklık sorunlarının sürdüğü Avrupa, yangın felaketiyle karşı karşıya. İspanya’da, alevlerle yapılan mücadele günlerdir devam ediyor ve başkent Madrid yakınlarındaki Tres Cantos ormanlarında meydana gelen yangın, şehre yaklaşıyor. Yangınla yapılan mücadelenin zorluğuna sebep olan sert rüzgarın saatteki hızı 70 kilometreyi aşıyor ve sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. Bazı itfaiyeciler yaralanırken, binden fazla kişi tahliye edildi. İber Yarımadası’nda hava sıcaklıklarının 42 dereceye ulaşması beklenirken, Sevilla bölgesi için kırmızı alarm durumu ilan edildi.

PORTEKİZ’DE YANGINLA MÜCADELE

İspanya’nın komşusu Portekiz’de de yangınlar devam ediyor. 10 farklı noktada süren yangınlara karşı 2 binden fazla itfayecinin müdahale ettiği bildiriliyor. Hafta sonu boyunca, dört yangın çıkardığı belirlenen 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

İTALYA’DA TAHLYE GEREKİYOR

İtalya’nın Napoli şehrine yakın bölgede çıkan yangınla mücadele sürüyor. Vezüv Yanardağı etrafında tahliye emri verildi. Bu çalışmalara yangın söndürme uçakları ve helikopterler de destek veriyor.

BALKANLARDA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta da devam eden yangınlara yüzlerce itfaiyeci müdahale ediyor. Arnavutluk’ta son 24 saat içerisinde 40 farklı noktada yangın meydana geldi. Askerlerin de katıldığı bu çalışmalarda yaklaşık 30 civarında orman yangını söndürüldüğü belirtildi. Ayrıca, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da birçok noktada yangın mücadelesi hala devam ediyor.