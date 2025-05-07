Avrupa Borsaları Karışık Kapanış Yaptı

AVRUPA BORSA GÖRÜNÜMÜ

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyirle tamamlıyor. Yatırımcılar, şirketlerin ilk çeyrek finansal raporlarını beklerken, bölge endeksleri yön bulmakta zorlanıyor. Kapanışta, Avrupa’nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,23’lük bir düşüş ile 536,06 puana geriliyor.

Fransa’da CAC 40 %0,40 oranında bir kayıpla 7.696,92 puana, Almanya’da DAX 40 ise %0,46’lık bir düşüş ile 23.238,31 puana iniyor. Bu durum, DAX endeksinde baskı oluşturarak 23 bin puanın altına sarkmasına neden oluyor. Almanya’da CDU lideri Friedrich Merz’in Federal Meclis’te başbakanlık seçiminde ilk turda başarısız sonuç alması, bu düşüşü tetikliyor.

İNGİLTERE VE İTALYA’DA ARTILAR

Öte yandan, İngiltere’de FTSE 100 %0,01’lik bir artış ile 8.597,42 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 %0,22’lik bir yükseliş ile 38.560,25 puana çıkıyor. Bu durum, Avrupa piyasalarının karışık seyrini sürdürmesine katkı sağlıyor.