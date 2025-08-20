Avrupa Borsaları Karışık Seyir Tamamladı

EUROPE HÜKÜMET GÖSTERGELERİ

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artarak 559,09 puana ulaşıyor. FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,08’lik bir yükselişle 9.288,14 puana çıktı. DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalarak 24.276,97 puana geriliyor. CAC 40 endeksi yüzde 0,08 oranında bir düşüşle 7.973,03 puana, FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36’lık bir azalma ile 42.864,81 puana iniyor.

DÖVİZ PİYASALARI VE ENFLASYON GÖRÜNTÜSÜ

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,166 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların dikkatleri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanmasına yönelik yürütülen diplomatik çabalara odaklanmış durumda. Ekonomik verilerde dikkat çeken bir unsur, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2 seviyesinde sabit kalması olurken, İngiltere’de enflasyon oranının ise yüzde 3,8 ile Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkması.