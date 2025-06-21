Avrupa Borsaları, Yükselişle Günü Tamamladı

AVRUPA BORSA PİYASALARI YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü genel olarak artışla kapadı. İngiltere dışındaki büyük endeksler pozitif bir seyir izliyor. Pan-Avrupa endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 artarak 536,53 puana ulaştı. Almanya’nın DAX 40 endeksi yüzde 1,27 artışla 23.350,55 puana çıkarken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,48 yükselerek 7.589,66 puana erişti. İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,74 artışla 39.231,35 puana yükseldi.

İNGİLTERE BORSA ENDİKSLERİ DÜŞÜŞ YAŞADI

İngiltere’de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,2 gerileyerek 8.774,65 puana indi. Bu gerilemenin ardında mayıs ayında perakende satışların yüzde 2,7 oranında azalması etkili oldu. Öte yandan, Orta Doğu’daki siyasi gerginliklerin azalması ve ABD’nin bölgeye yönelik daha ılımlı bir yaklaşımı, yatırımcıların güvenini artırdı. Bu olumlu hava, Avrupa borsalarındaki artışta önemli bir rol oynadı.

Almanya’da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında beklentilere uygun olarak yıllık bazda yüzde 1,2 düştü. Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1,154 seviyesinde işlem görüyor.