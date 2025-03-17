avrupa-da-futbol-liglerinde-son-durum

AVRUPA’NIN BEŞ BÜYÜK FUTBOL LİGİNDE HAFTA SONU HEYECANI

Avrupa’nın önde gelen 5 futbol ligi olan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya (Serie A) bu hafta sonu maçlarına devam etti. İspanya’da Barcelona, Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere’de Liverpool, İtalya’da Inter ve Almanya’da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde bulunuyor.

BARCELONA’NIN ZİRVE ÜSTÜNÜ DEVAM ETTİRİYOR

LaLiga lideri Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında uzatma dakikalarında gelen gollerle 4-2 galip gelerek üst üste 7. galibiyetini elde ediyor. Normal sürenin son 20 dakikasına 2-0 geride girmesine rağmen takım, Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Lamine Yamal’ın golleriyle maçı kazanmayı başarıyor. Son şampiyon Real Madrid, Villarreal’i 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler 83. dakikada oyuna giriyor. Athletic Bilbao ise Sevilla deplasmanında 1-0 galip gelerek iki hafta aradan sonra kazanıyor. Barcelona bu hafta sonunda 28. hafta sonunda 60 puana ulaşarak, normal sürenin sonuna rağmen Real Madrid’in önünde averajla zirvede yer alıyor. Atletico Madrid 56, Athletic Bilbao 52 puanla onu takip ediyor.

PSG ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞIYOR

Ligue 1 lideri PSG, Olimpik Marsilya’yı evinde 3-1 mağlup ederek “klasik” karşılaşmada galip geliyor. Ousmane Dembele, Nuno Mendes ve Pol Lirola’nın (kendi kalesine) attığı gollerle kazanan PSG, Monaco’nun Angers’i 2-0 yendiği hafta, Nice’in ise Auxerre ile 1-1 berabere kaldığını görüyor. Olimpik Lyon, Le Havre’ı evinde 4-2 yenerek üçüncü galibiyetini elde ediyor. Namağlup durumda olan PSG, 26 hafta sonunda 68 puanla liderliğini sürdürüyor. Marsilya 49, Monaco ve Nice 47’şer, Lyon ise 45 puanla takipte. PSG, milli maç arasından sonra 27. haftada şampiyonluğunu ilan etmek için gereken şartları yerine getirebilir.

LIVERPOOL ZİRVEDE FARK AÇIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye elendikten sonra İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United’a 2-1 yenilen Liverpool, Premier Lig’de haftayı maç yapmadan geçti. En yakın takipçisi Arsenal, Chelsea’yi 1-0 mağlup ederek üç hafta sonra galip geliyor. Son şampiyon Manchester City, Brighton ile 2-2 berabere kalarak son 4 haftada üçüncü puan kaybını yaşıyor. 29. haftanın sonunda 70 puana sahip olan Liverpool, Arsenal’ın 12 puan önünde zirvede bulunuyor. Nottingham Forest 54, Chelsea 49 ve Manchester City 48 puanla takipte.

INTER PUAN FARKINI ARTTIRIYOR

Serie A’da lider konumda bulunan Inter, Atalanta deplasmanında 2-0’lık galibiyetle zirvede nefes alıyor. Maçı kazandıran goller Carlos Augusto ve Lautaro Martinez’den gelirken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımın ilk golüne asist yapıyor. Zirve takipçisi Napoli, Venezia ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşıyor. Roma, Cagliari’yi 1-0`la geçerken, milli oyuncu Zeki Çelik sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Juventus ise Fiorentina karşısında 3-0 mağlup oluyor. Ligde Inter, 29 hafta sonunda 64 puan toplayarak Napoli ile arasındaki farkı 3’e çıkarıyor.

BAYERN MÜNİH İKİNCİ KEZ PUAN KAYBEDİYOR

Bundesliga lideri Bayern Münih, Union Berlin ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşıyor. Leroy Sane ile öne geçen Bayern, Benedict Hollerbach’ın golüne engel olamıyor. Son şampiyon Bayer Leverkusen, Stuttgart deplasmanında son dakikalarda gelen gollerle 4-3 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Mainz 05, Freiburg ile 2-2 berabere kalırken, Eintracht Frankfurt Bochum’u 3-1 yeniyor. Ligin 26. haftasında 62 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih’in arkasında Bayer Leverkusen 56, Mainz 05 45 ve Eintracht Frankfurt 45 puanla sıralanıyor.