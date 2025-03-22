Avrupa Kendi Savunmasında Daha Fazla Söz Sahibi Olacak

AVRUPA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİYOR

Avrupa’nın en büyük askeri güçleri, ABD’nin kıta savunmasındaki sorumluluklarını azaltmasını sağlamak amacıyla çeşitli planlar üstünde çalışıyor. İngiliz Financial Times’da yer alan habere göre, bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın transatlantik ittifakını zayıflatma ya da NATO’dan ayrılma yönündeki tehditleri sonucunda ortaya çıkan kaygılara yanıt olarak gerçekleştiriliyor. Amaç, ABD’nin NATO’dan tek taraflı çekilmesinin yaratabileceği kaotik durumlardan kaçınmak.

ÜLKELER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri, konuyla ilgili yapılan gayrı resmi fakat yapılandırılmış tartışmalara katılan ülkeler arasında bulunuyor. Bu ülkelerin hedefi, mali ve askeri yükün Avrupa başkentleri tarafından üstlenilmesi için bir plan oluşturmak. Bu plan, NATO’nun haziran ayında Lahey’de gerçekleştirilecek yıllık liderler zirvesi öncesinde ABD’ye sunulacak.

SAVUNMA HARACAMALARINI ARTIRMA HEDEFİ

Financial Times’da belirtildiğine göre, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırarak askeri yeteneklerini geliştirme yönünde kesin taahhütler içeren teklif, Trump’ı ABD’nin Asya’ya daha fazla odaklanmaya ikna etmek amacı taşıyor. ABD, NATO’nun diğer tüm müttefiklerinden daha fazla savunma harcaması yaparak Avrupa’nın güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Üstelik, ABD’nin nükleer silahlarını taşıyan Avrupa hava kuvvetleri ve kıtadaki askeri üsleriyle birlikte, Avrupa’nın güvenliğine gereken katkıyı sağlıyor.

10 YILDA MEYVELERİNİ VERECEK PLANDAN BEKLENTİ

ABD’nin nükleer caydırıcılığı hariç olmak üzere, Avrupa’nın askeri yeteneklerini artırmak amacıyla yapılacak harcama artışının, tahminlere göre 5 ile 10 yıl sürebileceği belirtiliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana savunma harcamalarını artırma yoluna giderken, AB de üye ülkelerin askeri yatırımlarını hızlandırmak için adımlar atıyor. Bir yetkili, “Harcamaları artırmak elimizdeki tek koz: yük paylaşımı ve ABD’ye bağımlılıktan uzaklaşmak. Bu görüşmelere başlıyoruz ama bu o kadar büyük bir görev ki pek çok kişi bu görevin büyüklüğü karşısında şaşkınlığa düşüyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.