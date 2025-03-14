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Avrupa Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

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UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN VEDA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rövanş maçları sonuçlandı. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki bu önemli organizasyonun 16. tur aşamasında, TSİ 23.00’te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi. Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçı telafi etmek için Rangers’a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerinde 2-0 önde tamamladığı mücadelede, penaltı atışları sonucunda rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertli ekip, turnuvaya veda etmiş oldu. Ev sahibi Rangers takımında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna dahil oldu.

SONUÇLAR VE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Rangers’ı eleyerek bir üst tura çıkan ekipler arasında Olimpik Lyon, Manchester United ve Tottenham yer aldı. Maç sonuçları ise şöyle oldu:

– Tottenham (İngiltere) – AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)
– Manchester United (İngiltere) – Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)
– Olimpik Lyon (Fransa) – FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)
– Rangers (İskoçya) – Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)

Çeyrek final eşleşmeleri ise 10 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu aşamadaki eşleşmeler şu şekilde belirlenmiştir:

– Tottenham (İngiltere) – Eintracht Frankfurt (Almanya)
– Bodo/Glimt (Norveç) – Lazio (İtalya)
– Rangers (İskoçya) – Athletic Bilbao (İspanya)
– Olimpik Lyon (Fransa) – Manchester United (İngiltere)

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