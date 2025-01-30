Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimize Özel Tahminler

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARINI SİZLER İÇİN YORUMLADIK

Misli’de bulunan “Şampiyon Oranlı” maçlar, Misli yazılarıyla yorumlandı. “Şampiyon Oran” ile yüksek oranlarla maç heyecanınızı yaşamanız mümkün. İşte dikkat çekici maç konuşmaları…

AJAX – GALATASARAY: KARŞILIKLI GOL VAR

Ajax – Galatasaray buluşması, “Canlı Sohbet” seçeneği ile Misli’de yer alıyor. Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağını öngörüyor. Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumları: “Bazı maçlar istatistik üzerinden analiz edilmez. Duruma bakalım, Galatasaray’a beraberlik yetiyor mu? İlk 8 için hayır, kazanması şart. Ajax’a beraberlik yeter mi? Evet ve ayrıca galibiyet de çok da şart görünmüyor. Hafta sonunda Feyenoord ile oynayacaklar. Favorim ihtiyacı olan takım, yani Galatasaray. Bununla beraber karşılıklı gol tercihini daha olası buluyorum.”

TWENTE – BEŞİKTAŞ: KARŞILIKLI GOL VAR

Twente – Beşiktaş maçı da “Canlı Sohbet” seçeneği ile Misli’de takip edilebilir. Misli yazarı Tutmaz Tahminler, burada da karşılıklı gollerin olacağını öngörüyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumları: “Twente çok kaliteli futbolculara sahip değil belki ama hoca takıma iyi futbol oynatıyor. Kazanırlarsa play off şansları olabilir. Bu maça mutlaka 3 puan için çıkacaklar. Beşiktaş, Bilbao karşısında bence sezonun en iyi futbolunu oynadı ve önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş’a burada beraberlik yetmeyebilir play off için. Onlar da yeni hocasıyla mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklar. İki takımdan da goller gelir.”

MIDTJYLLAND – FENERBAHÇE: İLK YARI SONUCU X

Midtjylland – Fenerbahçe maçı için de “Canlı Sohbet” seçeneği mevcut. Misli yazarı Sabri Ugan, maçın ilk yarısının berabere biteceğini düşünüyor. Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumları: “Fenerbahçe’nin çok eksiği var. Midtjylland dinamik oynayan bir takım. Avrupa Ligi’nde az gol atıyorlar ama kolay kolay da gol yemiyorlar. Fenerbahçe’yi çok zorlu bir mücadele bekliyor. Lig performansı kazanmaya yetmez. İlk yarı beraberliği mantıklı geliyor.”

YENİ ÜYELERE 150 TL İNDİRİM!

Belirtilen oranların değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, bu kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma fırsatını yakalayın. Özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle Misli’de maç heyecanını daha çok yaşayın!