Avrupa’nın Silah İthalatı Yüzde 155 Arttı

UKRAYNA SAVAŞI VE SİLAHLANMA YARIŞI

Dördüncü yılına giren Ukrayna Savaşı, küresel silah endüstrisinde önemli değişiklikler yarattı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre, Rusya tehdidi, Avrupa ülkelerindeki silahlanma yarışını hızlandıracak bir etki yarattı. 2015-2019 yılları arasında Avrupa’nın küresel silah ithalatındaki payı yalnızca yüzde 11 olarak kaydedilirken, 2020-2024 döneminde bu oran önemli bir artış göstererek yüzde 28’e ulaştı.

AMERİKAN SİLAHLARINA BAĞIMLILIK ARTIYOR

Raporda, Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarına olan bağımlılığı da dikkat çekici bir şekilde gözler önüne serildi. Son 5 yıl içerisinde Avrupa’nın silah ithalatı yüzde 155 oranında artarken, bu silahların yüzde 64’ü Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandı. Bu durum, Avrupa’nın silah tedarikinde ABD’ye ne denli bağımlı hale geldiğini gösteriyor.

UKRAYNA’NIN SİLAH İTHALATI İKİ KATINA ÇIKTI

Ukrayna’nın 2020-2024 döneminde gerçekleştirdiği silah ithalatı ise yaklaşık 100 kat arttı. Kiev yönetimi, toplam küresel silah ithalatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirerek Avrupa’nın en büyük silah ithalatçısı konumuna geldi. Ukrayna’nın aldığı silahların yüzde 45’i ABD, yüzde 12’si ise Almanya tarafından sağlandı. Savaşın başladığı 2022 yılından bu yana en az 35 ülkenin Ukrayna’ya silah gönderdiği bildiriliyor.

AMERİKAN SİLAHLARINDAKİ PAY ARTIYOR

Amerikan şirketlerinin küresel silah ihracatındaki payı, 2015-2019 döneminde yüzde 35 iken, son 5 yılda bu oran yüzde 43’e yükseldi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri, toplamda 107 ülkeye silah satarak liderliğini sürdürdü.

ALICI ÜLKELERİN DAĞILIMI

Amerikan silahlarının yüzde 35’inin Avrupa ülkeleri tarafından temin edilmesi, Orta Doğu’nun ise yüzde 33 ile ikinci sıraya gerilemesi bu dönemde dikkat çekti. Rusya ise geçtiğimiz dönemde ikinci sıradayken, 2020-2024 döneminde ithal ettiği silah oranı yüzde 21’den yüzde 8’e düşerek üçüncü sıraya geriledi. Fransa, son 5 yılda dünyanın en büyük ikinci silah tedarikçisi pozisyonuna geldi, Çin ise yüzde 6 ile dördüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN SİLAH İHRACATIYLA İLGİLİ VERİLER

Türkiye’nin bu dönemde gerçekleştirdiği silah ihracatı ise yüzde 103 oranında bir artış gösterdi. Gazze’deki savaşa rağmen, İsrail’in silah ithalatının büyük ölçüde sabit kaldığı gözlemlendi. İsrail’in silah tedarikinin yüzde 66’sı Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanırken, Almanya da yüzde 33 ile ikinci sırada yer alıyor.