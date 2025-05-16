Avrupa Siyasi Topluluğu’nda Macron’un Açıklamaları

MACRON’DAN AVRUPA’YA ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmayla Avrupa ülkelerini hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın acilen ateşkese bağlanması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalılara yöneltilen çifte standart eleştirilerine dikkat çekti. “Gazze’de kabul edilemez insani duruma hep birlikte çözüm bulmak için koordineli şekilde hareket etmeliyiz.” dedi.

GAZZE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ÇİFTE STANDART

İnsanoğlunun büyük bir bölümünün, Avrupalıların Ukrayna konusunda gösterdikleri duyarlılığa karşın Gazze’deki duruma sessiz kalmalarını anlamadığını ifade eden Macron, şunları kaydetti: “Onlar bize şunu söylüyor: ‘Siz garipsiniz. (Ukrayna’nın) toprak bütünlüğü saldırıya uğradığında hayatımızın tehlikede olduğunu söylüyorsunuz ama (Gazze’de) bir katliam yaşandığında gözlerinizi kapatıyorsunuz. Gazze’ye sessiz kalırsak Ukrayna’da ne yaptığımızı kimseye anlatamayız.”

ABD İLE KOORDİNASYON VURGUSU

Bu konularda tutarlılığın önemine dikkat çeken Macron, Avrupa’nın güvenliği için birlikte hareket edilmesi gerektiğini, uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve haksız rekabetle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa pazarının 700 milyon kişiden oluştuğuna ve ABD pazarından daha büyük olduğuna işaret eden Macron, kıtadaki ekonomik entegrasyonun daha ileri taşınması ve ABD tarifelerine karşı koordineli hareket edilmesi çağrısında bulundu. “Kıtamızın üzerindeki bölünme tehditleri ve riskleri göz önüne alınınca, bugün hepimizin birlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

RUSYA’NIN ATEŞKES İSTEĞİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma içinde olduklarını belirten Macron, ateşkesin sağlanması için Gönüllüler Koalisyonu’nun kurulmasının önemine vurgu yaptı. “Bu son saatler, Rusya’nın bir ateşkes istemediğini gösterdi. Eğer Avrupalıların ve Amerikalıların ciddi baskısı olmazsa, (ateşkes) birdenbire olmayacak.” diyen Macron, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa kıtasında seçim dönemlerinde dış müdahalelere karşı da uyarıda bulunarak, “Demokrasilerimizi sarsan tehditlerle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının sağlanmasının beklendiğini de belirtti.