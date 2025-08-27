Avukat Nusret Yılmaz Adli Kontrolle Serbest

İBB’YE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) dair devam eden ‘yolsuzluk’ soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklandığı bu soruşturma kapsamında, avukat Nusret Yılmaz, ‘rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Polis eşliğinde İstanbul’a getirilerek Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz, hastanede gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.