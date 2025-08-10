Avukat R. Epözdemir Gözaltına Alındı

GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın direktifi ile İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet verme, siyasi-askeri casusluk ve ‘FETÖ’ye yardım’ suçlamasıyla evinden gözaltına alındı. Epözdemir’in evinde ve çalışma alanında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca pasaportuna dört ayrı suç sebebiyle tahdit konuldu. Gözaltı prosedürü kapsamında devam eden aramalar sırasında, Epözdemir’in hukuk bürosu önünde çok sayıda polis aracı yer aldı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Emniyet güçlerinin arama işlemlerinde ünlü avukatın dijital materyallerini ele geçirdiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde, 10 Ağustos 2025 tarihi saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir,” ifadeleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN DAVALARDA GÖREV ALDI

Rezan Epözdemir, kamuoyunda geniş yankı uyandıran birçok davanın avukatlığını üstleniyor. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin gibi kadın cinayetleri davalarının yanı sıra, Kadıköy’de bıçaklanarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin de avukatlığını yaptı. Bu dava sürecinde kendisine ve eşine tehdit mesajları aldığını beyan eden Epözdemir, yaşadığı olaylar ile dikkatleri üzerine çekti.