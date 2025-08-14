Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, mahkemeye sevk edildikten sonra “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı talebini ise kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazar sabahı saat 05.45 sıralarında yaptığı açıklamada Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirerek, işyeri ve evinde eş zamanlı arama yapıldığını duyurdu. O saatten itibaren gözaltında bulunan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemleri 17.00 sıralarında başladı, ancak telefonuna ulaşılamadığı kaydedildi.

İFADE İŞLEMLERİ VE TUTUKLAMA

Savcılık, Rezan Epözdemir’in üzerine atılı rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanması ve terörle ilgili suçlamalar nedeniyle yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü görevini yapmış olan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar beyanı adı altında serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu 04.00 sıralarında tamamlanan Epözdemir, rüşvet suçuyla tutuklandı. Mahkeme, savcılığın terörle ilgili suçlamalardan dolayı yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti.

İDDİALAR VE YANITLAR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir’e yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize yol açabileceğini belirtti. Epözdemir’in sürekli olarak cep telefonunun şifresini vermek istemediğini iddia ederek, “Şifre sorunu çözülemediği için sorgu süresi uzadı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar” dedi. Tayyar, Gürlek’in İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskılar karşısında bunaldığını ve kendisine yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine Mehmet Uçum, Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.