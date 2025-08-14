Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, hakimlik tarafından “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 05:45 sularında gözaltına alındığını ve işyeri ile evinde eş zamanlı arama yapıldığını bildirdi. Gözaltında tutulduğu sürede ifadesi alınmayan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin saat 17:00 sularında başladığı, ancak telefonunun çözülemediği ifade edildi.

RUHSAT SUÇLAMASINDAN TUTUKLAMA

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Rezan Epözdemir, rüşvet suçuna aracılık etme suçundan tutuklandı. Ayrıca, silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurt dışına çıkış yasağı talep edilirken, bu talep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y., etkin pişmanlık beyanı ve itirafları nedeniyle serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu saat 04:00’te tamamlanan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklandı.

ŞAMİL TAYYAR VE MEHMET UÇUM’UN İDDİALARI

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ciddi bir krize dönüşme ihtimali taşıdığını savundu. Ayrıca, Epözdemir’in cep telefonunun şifresini vermekte ısrarcı olduğunu belirterek, “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere birçok etkili ismin bu süreçte devrede olduğunu, Başsavcı Akın Gürlek’in üzerindeki baskının arttığını ve iftira kampanyalarıyla karşı karşıya kaldığını” ifade etti. Mehmet Uçum ise, Tayyar’ın kendisi hakkında öne sürdüğü iddiaları yalanladı.