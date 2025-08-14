Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, “rüşvet” suçlaması ile tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla getirilen yurt dışı çıkış yasağı talebini ise kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazar sabahı yaptığı açıklamada Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyeri ve evinde aynı anda arama yapıldığını duyurdu. Gözaltında bulunduğu süre boyunca ifadesi alınmayan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri saat 17.00 sıralarında başladı ancak telefonunun çözülememesi dikkat çekti.

RÜŞVET SUÇLAMASINDAN TUTUKLAMA

Savcılık, ifade işlemleri gece yarısından sonra biten Rezan Epözdemir’in rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanması ve silahlı terör örgütüne yardım etme ile siyasal ve askeri casusluk suçlarından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanması amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Rüşvet suçu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan dönem savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar beyanıyla serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu saat 04.00 sularında sona eren Epözdemir, bu suçtan tutuklandı. Ancak hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamalardan yurt dışına çıkış yasağı talebini reddetti.

POLİTİK MÜDAHALELER

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, daha önceki gün Epözdemir soruşturması ile ilgili birçok iddia ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturmanın ciddi bir kriz noktasına geldiğini ifade eden Tayyar, Epözdemir’in cep telefonunun şifresini vermekten ısrarla kaçındığını belirtti. “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere birçok ‘hatırlı’ isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış durumda” dedi. Mehmet Uçum ise, Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.