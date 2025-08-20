Avustralya Başbakanı, Filistin’i tanıyacak

DÜNYA GÜNDEMİNE DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya’nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle artan uluslararası baskılarla karşılaşan Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese’i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail’e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı” dedi.

POLİTİKADA TARTIŞMALI YENİ DEVRİM

İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulunarak onu “siyasi açıdan zehirli” bir lider olarak tanımladı. Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir” ifadelerini kullandı.

KARŞILIĞI ALINAN VİZE İPTALLERİ

Avustralya, İsrail’deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman’ın vizesini “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etti ve seyahatinin 3 yıl boyunca yasaklandığını açıkladı. Rothman’ın vizesinin iptalinin hemen ardından, Tel Aviv yönetimi de Avustralya’nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail’deki oturum vizesini iptal kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu kararın Canberra yönetiminin “Filistin devletini” tanıma kararı alması ve Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked’in vizesinin iptal edilmesinin ardından alındığını belirtti. Rothman, geçmişte Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.