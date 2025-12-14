Avustralya Bondi Plajı’ndaki Silahlı Saldırıda 10 Ölü

avustralya-bondi-plaji-ndaki-silahli-saldirida-10-olu

Avustralya polisi, Sidney’deki Bondi Plajı’nda silah sesleri ve yaralanmaların bildirilmesi sonrası iki kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Ülkenin ulusal televizyonu ABC ve İngiliz Sky News, olayda 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yaralıların sayısının 11 olduğu, bunlardan ikisinin polis olduğu belirtildi.

BONDİ PLAJI’NDAN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Polis, Bondi Plajı’nda halka açık bir alanda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından devam eden operasyonla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, “Bugün erken saatlerde gerçekleşen saldırının ardından şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı, bunlardan birinin saldırgan olduğu düşünülüyor. Diğer şüphelinin durumu kritik” ifadelerini kullandı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI’NDAN TEPKİ

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, olay hakkında yaptığı açıklamada, Yahudilerin kutsal bayramı Hanuka’nın hedef alındığını vurguladı. Herzog, “Sidney’deki kardeşlerimize yönelik, Bondi Plajı’nda Hanuka’nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN’DAN GÖRÜNTÜLERE YORUM

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi’deki olayla ilgili görüntülerin “şok edici ve son derece üzücü” olduğunu belirtti. Ayrıca, polis ve acil durum ekiplerinin olay yerinde hayat kurtarmak için çaba gösterdiğini ifade etti. Diğer yandan, muhalefet ülkede yaşanan kayıpların fazlalığına dikkat çekti.

