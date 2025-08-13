Avustralya’da 26 Milyon Yıllık Balina Bulundu

AVUSTRALYA’DA YENİ BİR BALİNA TÜRÜ KESFEDİLDİ

Bilim insanları, Avustralya’nın kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce denizlerde yaşamış olan bir balina türünü keşfetti. Bu balina fosili, 2019’da Avustralya sahilinde yürüyüş yaparken bulunan bir kişi tarafından keşfedildi. Fosilin bilimsel değerini anlayan kişi, parçaları Victoria Müzesi’ne hediye etti.

AVCI BİR DENİZ MEMELİSİ

Araştırmalar sonucunda “Janjucetus dullardi” adı verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı deniz memelisi olduğu belirlendi. Bu bulgu, balinanın kendine özgü bir avlanma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

GENÇ BİR BALİNA FOSİLİ

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan bu balina fosilinin genç olduğu tespit edildi. Fosilin kafatası parçaları, kulak kemikleri ve dişleri, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyasına ait örneklerden biri olarak değerlendirildi. Araştırma, bu balina türünün 26 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koydu.

SEVİMLİ AMA ZARARLI

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil.” şeklinde konuştu. Araştırmanın sonuçları, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.