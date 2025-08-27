Avustralya-İran Krizi: İnteraktif Tepkiler Geliyor

İRAN’DAN AVUSTRALYA’YA MISILLEME TEHDİDİ

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına karşılık misilleme yapacağını duyurdu. Tahran yönetimi, Canberra’nın ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusunu İran olarak göstermesini “kesinlikle” reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya’nın kararını ”diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak nitelendirerek, ”her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” belirtti. Bakeyi ayrıca bu kararın Avustralya’daki iç gelişmelerden etkilendiğinin altını çizdi.

AVUSTRALYA’DAN İLK KEZ BİR BÜYÜKELÇİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda parmağı olduğunu öne sürerek İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi ”istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu vurguladı. Olayların ardından Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı. Avustralya’nın bu adımları, son dönemde İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik adımlarla birlikte gelişti.

BASKAN ALBANESE’DEN AÇIKLAMALAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına yönelik saldırılara dair “güvenilir istihbarat” elde ettiğini belirtti. Albanese, bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu hatırlatarak, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesini yaptı.

DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için kendilerine yedi gün süre verildiğini aktardı. Wong, Avustralya hükümetinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını belirterek, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” dedi. Ayrıca, Wong, ülkesinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiğini ancak bazı diplomatik kanalları açık tutacaklarını ifade etti. Wong, son olarak Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmama çağrısında bulundu.