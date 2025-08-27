Avustralya’nın Büyükelçisi Sınır Dışı, İran Misilleme Yapacak

İran, Avustralya’nın Kararına Misilleme Yapacağını Açıkladı

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına yanıt olarak misillemede bulunacağını bildirdi. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusu olarak göstermesini “kesinlikle” reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya’nın kararını ”diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımlayarak, ”her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” vurguladı. Bakeyi ayrıca, Avustralya’nın bu hamlesinin ülkedeki iç gelişmelerden etkilendiğini dile getirdi.

Avustralya’nın Suçlamaları ve İtirazlar

Avustralya, İran’nın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda yer aldığını öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi ”istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu belirtti. Avustralya, Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetlerini askıya aldı. Bu adımlar, Avustralya’nın son dönemde İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik girişimlerinin ardından geldi.

Avustralya Başbakanı’nın Açıklamaları

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’de bulunan Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına yönelik saldırıların arkasında İran’ın bulunduğuna dair “güvenilir istihbarat” elde ettiğini bildirdi. Albanese, saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olarak tanımlandığını belirtti ve “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” dedi.

Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” olarak ilan edildiğini açıkladı ve onlara ülkeyi terk etmeleri için yedi gün süre verildiğini söyledi. Wong, hükümetin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığına dikkat çekerek, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” ifadesini kullandı. Ülkesinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiklerini belirten Wong, buna rağmen İran ile bazı diplomatik kanalların açık kalacağını aktardı. Ayrıca, Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmamaları yönünde çağrı yaptı.