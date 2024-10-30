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Spor

“Avustralya’ya Türkiye At Yarışları Yayını”

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AVUSTRALYA İLE İLK CANLI YAYIN İŞ BİRLİĞİ

Bu iş birliği çerçevesinde ülkemizdeki yarışların canlı olarak yayınlanacağı ilk ülke, at yarışçılığı alanında önde gelen ülkelerden biri olan Avustralya olacak. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen yarışlar; ABD, İngiltere ve Fransa gibi at yarışlarının merkez ülkelerinde yayın yapan Sky Racing kanalı üzerinden, 2024 yılı Kasım ayında Avustralya’daki yarışseverlerle buluşacak.

DİĞER ÜLKELERDE YAYIN AĞINA KATILACAK

2025 yılı içerisinde başka ülkelerin de yayın ağına katılması bekleniyor. Bunun yanı sıra, yayınlanan yarışlar sayesinde ilgili ülkelerdeki resmi yarış ve bahis organizatörleri aracılığıyla bahis oynanması mümkün olacak. Bu stratejik adımla Türk at yarışçılığı, hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak hem de ekonomimize yeni bir değer kazandıracak.

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