Avusturya’daki Okulda Saldırı: 9 Ölü

AVUSTURYA’DA OKULDA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir eğitim kurumunda silahlı bir saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, bu olayda en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu ve bu yaralıların çoğunun öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU VE SALDIRGANIN DURUMU

Avusturya polisi, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ulusal televizyon kanalı ORF, olayın faili olan saldırganın bir öğrenci olduğunu duyurdu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü bulunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, saldırganın intihar ettiği kaydedildi.