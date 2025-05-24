Ayakta Koltuk Planı Redd edildi

RYANAIR’DEN AYAKTA SEYAHAT İDDİALARINA YANIT

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, yolcuların “yarı dik pozisyonda” seyahat edeceği belirtilen ayakta koltuk planlarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Bisiklet selesi şeklindeki koltuk görselleri, viral paylaşımlar ve dedikodular aniden gündemi hareketlendirdi, ancak İrlandalı firma bu iddiaların gerçek olmadığını açıkça ifade etti. Ryanair’in yaptığı açıklamada, “Bu tür bir planımız bulunmamaktadır” denildi ve iddialar net bir şekilde yalanlandı. Ayrıca koltuk tasarımında adı geçen İtalyan üretici Aviointeriors, Skyrider ismiyle tanıtılan bu konseptin 2012’deki deneysel bir model olduğunu ve şu anda resmi ürün yelpazelerinde yer almadığını bildirdi.

15 YILDIR DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

İddiaların temelinde Ryanair CEO’su Michael O’Leary’nin geçmişte yaptığı ilginç açıklamalar yer alıyor. O’Leary, 2010 yılında uçuş maliyetlerini azaltmak amacıyla “ayakta seyahat” fikrini gündeme getirmiş, 2009’da ise uçak içi tuvaletlerin ücretli olması ve kilolu yolculardan ek ücret alınması gibi tartışmalı önerilerde bulunmuştu. Ancak bu önerilerin hiçbiri somut bir plan aşamasına geçmedi ve genellikle reklam stratejisi olarak değerlendirildi. Diğer yandan, Aviointeriors’un geliştirdiği bu koltukların bazı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiği ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi kurumların belirlediği standartlara teorik olarak uyum sağlayabileceği ifade ediliyor.

YOLCU KONFORUNUN ÖNEMİ

Asıl tartışma konusu ise güvenlik değil, yolcu konforu. Uzmanlar, kısa mesafeli uçuşlar için bile bu yarı ayakta pozisyonun uzun zaman diliminde ciddi rahatsızlık yaratabileceği görüşünde. Kamuoyunun büyük bir kesimi de bu tür bir oturma düzenine olumlu yaklaşmıyor. Yapılan anketlerde, yalnızca çok düşük fiyatlar söz konusu olduğunda bu seçeneğin sınırlı bir kitle tarafından tercih edilebileceği vurgulanıyor. Sonuç olarak, “ayakta koltuk” uygulaması şu an için gerçeğe dönüşmeyecek gibi gözüküyor. Ancak düşük bütçeli havayollarının alışılmış sınırları zorlamaya devam etmesi bekleniyor.