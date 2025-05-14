Aydın’da Bıçak Parası İddiası Gözaltı

Aydın’da Rüşvet Skandalı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K., hastalardan usulsüz bir şekilde “bıçak parası” talep ediyor. Bu durumu fark eden hastalardan biri durumu polise bildirdi ve soruşturma süreci başladı.

Soruşturmanın Başlaması

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, olayla ilgili gerekli adımları atarak soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.’nın toplam 14 hastadan bıçak parası adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı iddiaları ortaya atıldı.

Gözaltına Alınma ve Bulunan Kanıtlar

Soruşturma çerçevesinde, Prof. Dr. U.G. ve sekreter D.K. dün polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 900 bin TL nakit para ile hastalardan alınan ameliyat paralarının kaydedildiği düşünülen ajanda ele geçirildi. Prof. Dr. U.G. ve sekreteri hakkındaki işlemler hala devam ediyor.