Aydın’da İntikam Saldırısı: Kardeşini Vurdu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak’ta meydana gelen bir olayda, A.C.Ö. adıyla bilinen bir kişi, kardeşi F.Ö. ile karşılaştı. Görüşme sırasında A.C.Ö., yanında getirdiği tabancayla F.Ö.’ye üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması sonucu aralarında arbede yaşandı. Olayı gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek tarafları ayırdı.

AMBULANS VE POLİS MÜDAHALESİ

A.C.Ö., durumu daha da büyütmek amacıyla aracına giderek pompalı tüfeğini alıp olay yerine döndü. İhbar edilmesi sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfeğiyle bir süre bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Yaralanan F.Ö., olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ İHANET

Olay sonrası yapılan incelemelerde F.Ö.’nün, üç yıl önce balık pazarında, ağabeyi A.C.Ö.’nün oğlu Ertan Ö.’yü silahla vurup öldürdüğü ve bu suçtan cezaevinde bir süre kaldıktan sonra tahliye olduğu belirlendi. A.C.Ö.’nün, oğlunun intikamını almak üzere kardeşi F.Ö.’ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.