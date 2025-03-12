Aydın’da Kadın Araç Yanında Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bozdoğan Hisar Mahallesi’nde bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir kadını gören mahalle sakinleri, derhal jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan kontrollerde, 4 çocuk annesi ve evli olduğu belirtilen Meltem Menteşeli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME SONUÇLARI

Olay yerinde yapılan incelemede 13 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi. Menteşeli’nin cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca, kadının bulunduğu yerdeki otomobilin, Meltem Menteşeli’nin eşine ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu gelişmeler, bölgedeki halk arasında endişeye neden oldu. Olayın detayları ve Menteşeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.