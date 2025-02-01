Aydın’da Karizma İlk Güreşine Hazırlanıyor

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİ GÜREŞLERİNE HAZIRLANIYOR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Arif Eygi, boğasını 13 Nisan’da gerçekleşecek güreşlere hazırlıyor. Eygi, hafta sonları boğaya günde 10 kilometre yürüyüş yaptırarak nefesini açmaya çalıştığını ifade ediyor. Şirindere Mahallesi’nde yaşayan Eygi, aynı zamanda çalıştığı fabrikadan kalan zamanlarında hayvancılık yapıyor. Hayvancılığı çok sevdiğini vurgulayan Eygi, “Karizma” ismini verdiği 3 yaşındaki boğasıyla hafta sonlarını geçiriyor.

KARİZMA İLE İLK GÜREŞ DENEYİMİ

İş sonrası zamanını boğasına ayıran Eygi, ilk kez güreşe katılacak boğasının bakımını titizlikle yapıyor. Karizma’nın geçmişte hiç güreş deneyimi olmadığını belirten Eygi, “Bu yıl ilk kez güreşlere katılacağız. Güreşlere Karizma’yı hazırlıyoruz. Gezdirip idman yapıyoruz. 13 Nisan’da İncirliova’da güreşimiz var. Herkesi güreşlere bekleriz. Kendim fabrikada çalışıyorum. Sadece hafta sonu ilgilenebiliyorum. Hafta içi bakımı oluyor” diyor.

HAFTASONU ANRENMANLARI YAPILIYOR

Eygi, boğasının nefesini açmak için hafta sonları antrenman ve yürüyüş yaptıklarını aktarıyor. “Her hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz” sözleriyle boğası için gösterdiği özene dikkat çekiyor. Eygi’nin hayvancılığa olan ilgisi, gireceği güreşlerde Karizma’nın başarılı olmasını sağlamak adına sürekli devam ediyor.