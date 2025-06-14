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Aydın’da Motosiklet Kazasında Özgür D. Hayatını Kaybetti

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KAZA AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde Aydın B. (54) tarafından kullanılan bir kamyonet, Özgür D. (48) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ÖZGÜR D. HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Özgür D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Motosiklette yolcu olan Gökhan D. (39) ile kamyonet sürücüsü Aydın B. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olmadığı belirtildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.

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