Aydın’da Rüşvet Alınmış Profesör Gözaltında

RÜŞVET SKANDALI ARAŞTIRILIYOR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.’nın hastalardan ‘bıçak parası’ olarak bilinen usulsüz ödemeler talep ettiği iddia ediliyor. Bu durum, hastalardan birinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, skandalın duyulmasının ardından derhal bir soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde; Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin toplamda 14 hastadan çeşitli tutarlarda rüşvet aldığı ileri sürüldü. İki isim, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Prof. Dr. U.G.’nin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 900 bin TL nakit para ile hastalardan alınan ameliyat ücretlerinin kaydedildiği bir ajanda tespit edildi. Şu an için Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.