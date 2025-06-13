Aydın’da Sıcaklık 39 Dereceye Ulaştı

SICAK HAVA ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde sıcaklıkların yükseldiği görülüyor. Aydın ilinde de mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar kaydedilmeye başlandı.

SICAKLIK 39 DERECEYİ GÖRDÜ

Haziran ayındaki sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da, termometreler 39 dereceye kadar çıktı. Bu durum, kentteki yaşamı etkileyen bir sıcaklık artışı olarak dikkat çekti.

Aydın’ın Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre gün içerisinde 39 derecelik bir sıcaklık gösterirken, vatandaşlar gölge alanlar arayarak serinlemeye çalıştı. Güneşten etkilenmek istemeyen birçok kişi, park ve bahçelere yöneldi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler dahil olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar, vatandaşların mümkün oldukça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyor.