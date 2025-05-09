Aydın’da Traktörle Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Selim Ateş ve yanındaki yolcu Sıla Karabacak’ın üniversite öğrencisi olduğu bilgisi alındı.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olay, Çakırbeyli Koçarlı yolu üzerindeki Çakırbeyli mevkisinde gerçekleşti. Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş’in kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mesut Küçük, Selim Ateş ve Sıla Karabacak’ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.