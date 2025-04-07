Aydın’da Valiz Nedeniyle Gar Boşaltıldı

SAHİPSİZ VALİZİ FARK EDİLDİ

Aydın Tren Garı’nın görevlileri, akşam saatlerinde bekleme salonundaki bankların altındaki sahipsiz bir valizi gördü. Bu durumdan endişelenen görevliler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kısa sürede olay yerine varan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla tren garındaki tüm yolcular dışarı çıkarılırken, giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile patlatma işlemi için hazırlık yaptı.

VALİZİN İÇİNDEN KİYAFET ÇIKTI

Bomba imha uzmanı, fünyeyi yerleştirmeye başladığı sırada valizin içinde kıyafet olduğunu tespit etti. Kısa süreli paniğin ardından, tren garındaki yolcular ve çalışanlar rahat bir nefes alarak normal hayatlarına döndüler.