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Aydın, Edirne, Manisa’da Yangın Var. Yangınlara Hava, Kara Müdahale Ediliyor

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AYDIN’DA YANGIN GÜNLERİ

Aydın, Edirne ve Manisa’da yangınlar patlak verdi. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Söke ilçesindeki yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgilere göre, ziraat alanında bilinmeyen bir nedenden yangın oluştu. Dumanı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Edirne’DE ORMAN YANGINI

Edirne’deki yangın, Keşan ilçesinde meydana geldi. Keşan’a bağlı Mecidiye köyü çevresinde anız yangını çıktı. Alevler hızla yayılarak bölgede bulunan ormana sıçradı. İhbar edilmesi üzerine, bölgeye dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarından sadece 10 dakika sonra müdahaleye başlanılan alanda, ekipler yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekiplerin çabaları devam ediyor.

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