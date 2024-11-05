Aygaz 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Durumu

FINANSAL ÖZET

Hisse fiyatı 151,80 TL olarak belirlenmişken, piyasa değeri 33,4 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Fiyat/Kazanç oranı (F/K) 4,94 iken, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) 0,68 olarak kaydediliyor. Firma değeri/FAVÖK oranı ise 29,47 seviyesinde.

FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

2024’ün üçüncü çeyreğinde Aygaz A.Ş.’nin finansal performansında, geçen yıla göre bazı alanlarda düşüşler yaşanırken, belli başlı olumlu sinyaller de ortaya çıkıyor. Gelir tablosuna göre:

– Satışlar 57,98 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %13 azaldı.

– Brüt kar 4,92 milyar TL olarak kaydedilerek %8’lik bir düşüş gösterdi.

– FAVÖK, 1,14 milyar TL ile %31 oranında azaldı.

– Net parasal pozisyon kazançları -237,8 milyon TL’ye düşerken, önceki yıl 590,18 milyon TL kazanç elde etmişti.

– Net dönem karı 1,32 milyar TL’ye gerileyerek yıllık %50’lik bir azalma gösterdi.

Bu veriler, satış gelirleri ve karlılıkta belirgin düşüşler yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle net dönem karındaki %50’lik azalma, firmanın karlılığı üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, artan maliyetler veya talep düşüşü gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

BİLANÇO DURUMU

Bilanço durumuna baktığımızda:

– Dönen varlıklar 10,57 milyar TL ile geçen yıla göre sabit kalmış (%0 değişim).

– Duran varlıklar 47,83 milyar TL olarak %2’lik bir azalma gösteriyor.

– Toplam varlıklar 58,4 milyar TL seviyesinde bulunmuş ve %1’lik hafif bir gerileme yaşanıyor.

– Net borç -1,58 milyar TL’ye düşerken, bu da %16 oranında bir azalma sağlıyor. Bu durum borçluluk seviyesini iyileştiriyor.

– Özkaynaklar ise 48,29 milyar TL ile %1 artış göstermiş.

Bilanço verilerine göre, Aygaz’ın dönen ve duran varlıklarındaki azalmaya rağmen, net borçlarının düşmesi olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şirketin bu borçluluk seviyesindeki azalma, nakit akışında bir iyileşme olduğunu gösterebilir.

ÇEYREKLİK PERFORMANS

Çeyreklik performans grafiklerine baktığımızda:

– Çeyreklik satışlar yılın başında yüksekken, son çeyreklerde düşüş göstermiş.

– Çeyreklik FAVÖK’te son çeyreklerde belirgin dalgalanmalar yaşanmış ve bu durum işletme faaliyetlerinde ciddi bir volatilite olduğunu gösteriyor.

– Çeyreklik net karın yılın ilk çeyreğinde yüksek olduğu, son çeyreklerde ise ciddi şekilde düştüğü görülüyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Aygaz A.Ş.’nin 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçları, geçen yıla göre zorlu bir dönem geçirdiklerini ortaya koyuyor. Satış gelirleri, brüt kar ve net dönem karındaki düşüşler, şirketin operasyonel performansını olumsuz etkiliyor. Ancak net borçlardaki azalma ve özkaynaklardaki hafif artış, finansal yapıda belli bir denge sağlıyor. Sonuç olarak, Aygaz’ın bu dönemde maliyetleri azaltarak operasyonel etkinliğini artırması gerekebilir.

Kaynak: KAP