Ayıp Payı, Ceren Kandemir’in İlk Kitabı

FERHAN’DAN ALDIĞI CESARETLE YAZDI

Genç şair Ceren Kandemir’in ilk eseri ‘Ayıp Payı’, “Ferhan’dan aldığım cesaret ve utanmazlıkla…” cümlesiyle başlıyor. 33 şiir ve 3 bölümden oluşan kitap, okurları oğlu Can Ferhan, babaannesi, çocukluk arkadaşları ve misafir olduğu evlerin sıcak anılarıyla buluşturuyor. ‘Ayıp Payı’, İsmail Afacan’ın editörlüğünde İnkılâp Kitabevi’nden yayımlandı. Kitabın kapak tasarımı ise, tanımadığı birine, senarist ve yönetmen Berkun Oya’ya ait.

ŞİİRLE TANIŞMA SÜRECİ

Ceren Kandemir, şiirle olan tanışmasının köklerini çocukluğuna dayandırıyor. “Başımıza gelen en ufak günlük olayların bile dümdüz anlatılmadığı bir ailenin üyesi olarak büyüdüm,” diyor. Anlatım tarzının zenginleştiği bir evde yetiştiğini belirten Kandemir, “Çocukların ve yaşlıların hikâyeler anlattığı, sıkıcı-acı mevzuların anekdotlarla süslenerek tat kazandığı ve neredeyse görselleşerek zihinlerimize kazındığı bir evdi,” şeklinde ifade ediyor. Evin atmosferi, anlatamayan bestelerin hayali ürünleri, okuma-yazma bilmeyenlerin ezberden şiir okumaları ve türkü söylemeleriyle doluydu. Sonuç olarak, “Şiir, o evde hikâyelerimi anlatabilmek için seçtiğim yol oldu,” diye ekliyor.