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Aynı Saldırıda Üç Son Kuşak Kaybı

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MEZARIN ÇEVRESİNDEKİ OYUNCAKLAR

Adam Buhayov’un mezarının etrafı, 17 aylıkken hayatını kaybeden bu küçük çocuğa, ebedi uykusundaki arkadaşları gibi görünen çeşitli oyuncak ayılarla süslenmiş. Ancak Adam’ın arkadaşlığa ihtiyacı yok. Çünkü bir tarafında annesi Sophiia Buhayova (27), diğer tarafında ise büyük büyükannesi Tetiana Tarasevych (68) yatıyor. Bu alan, neredeyse 3 yıldır devam eden savaşla mücadele eden Ukrayna’nın güneyinde, Zaporijya şehrindeki bir mezarlık.

AİLENİN TRAJEDİSİ

Adam, Sophiia ve Tetiana, uluslararası kamuoyunun ilgisinin azalmasına rağmen savaşın yüz binlerce kurbanından sadece üçü. Üç kuşak bir ailenin yaşam mücadelesi, Rusya tarafından 7 Kasım 2024’te düzenlenen bir bombalı saldırıda sona erdi. Bu trajik olayın son anları, Tetiana’nın cep telefonuyla çektiği bir video ile ölümsüzleşti. Bu video, ailenin son saatlerini ve savaşın getirdiği acıyı gözler önüne seriyor.

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