Ayşe Barım’a 30 Yıla Kadar Hapis İsteniyor!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili işlemler tamamlandı. Hakkında hazırlanan iddianamede, Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği tespit edildi. Bu suçlamadan dolayı, Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.

İddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.