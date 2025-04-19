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Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

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SAĞLIK DURUMU CİDDİ

27 Ocak’ta Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, Barım, avukat kardeşiyle gerçekleştirilen görüşme sırasında rahatsızlık geçirdi.

TUTUKLAMA NEDENİ

Barım’ın avukatı, müvekkilinin ağır kalp hastası olduğunu ve beyninde iki anevrizma bulunduğunu ifade etti. “Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. İnme riski var” diyen avukat, Barım’ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanmadan önce fazla kilolarını vererek açık kalp ameliyatına hazırlanıyordu.

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