Ayşe Barım’ın Avukatları Tahliye İstedi

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA TUTUKLUNUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Gezi Parkı soruşturması kapsamında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla ocak ayında tutuklanan Ayşe Barım, en son 5 Haziran’da koğuşunda baygın bir halde bulundu. Bunun ardından avukatları, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne tekrar tahliye talebinde bulundu. Daha önce 20 Mayıs’ta yapılan tahliye talebi reddedilmişti. Avukatlar, Barım’ın sağlık durumunun hapishane koşullarında daha da kötüleştiğine dikkat çekti ve Barım’ın kalp ile beyin rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığı yönünde doktor raporları sundu. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” ifadesine yer verildi.

AYŞE BARIM’IN CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI

Dilekçede Ayşe Barım’ın sağlık durumu şu şekilde belirtildi: “Müvekkilimiz 56 yaşında, ciddi sağlık problemleri olan, hastalıkları nedeniyle ölüm riski taşıyan biri olup cezaevinde bulunması sağlığı için büyük tehlike yaratmaktadır.” Barım, 5 Haziran sabahı koğuşunda bayıldığında infaz memurları tarafından yerde baygın bulunmuş ve daha sonra hastaneye kaldırılmıştır. Barım’ın hayati tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıkları mevcuttur. Gözaltı ve tutuklanmadan önce hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konarak yakın zamanda açık kalp ameliyatı planlanmıştır. Ancak, tutukluluğu nedeniyle bu ameliyat gerçekleştirilememiştir. Kardiyolog tarafından yapılan incelemede, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” ifadesi rapor edilmiştir.

ANI KARDİYAK ÖLÜM RİSKİ RAPORLANMIŞTIR

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 Mayıs tarihli Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda, hipertrofik kardiyomiyopati nedeniyle “ani kardiyak ölüm riskinin bulunduğu” belirlenmiştir. Bayılma ve baygınlık, hastalığın en belirgin semptomları arasında yer alıyor. Bu hastalığa bağlı bayılma durumunda, hastanın hayatıyla bağı kopmakta ve bu durum ilerledikçe risk artmaktadır. Barım, cezaevinde daha önce de birçok kez bayılmış ve revire kaldırılmıştır.

BARIM’IN BEYNİNDE ANEVRİZMA VAR

Barım’ın hayati tehlike oluşturan bir diğer hastalığı ise beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm’lik bir anevrizma ve üzerinde benzeri bir anevrizma bulunmaktadır. Anevrizmalar, kan damarlarının duvarlarında oluşan ve patlama riski taşıyan anormal çıkıntılardır. Silivri Devlet Hastanesi tarafından tanzim edilen 12 Mayıs tarihli raporda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği ve sıkı takip gerektirdiği belirtilmiştir. Yerde baygın şekilde yatan bir kadının hipertansiyona bağlı basıncının artması nedeniyle beyin anevrizmasının kanaması da yüksek ihtimal dahilindedir.

DİĞER SAĞLIK SORUNLARI VE HASTA TAKİBİ

Barım ayrıca şeker hastasıdır ve genel sağlık durumu birçok riske açıktır. Geçmişinde zatürre öyküsü mevcut ve akciğerinde izlenmesi gereken bir nodül bulunmaktadır. Ayrıca, REM uyku evresinde çok şiddetli olan ağır obstrüktif uyku apnesi ile birlikte, romatolojik hastalıkları ve eklem bozuklukları da saptanmıştır. Fibromiyalji teşhisi konulan Barım, beyin ve omuriliğin ağrılı ve ağrısız sinyalleri işleme biçiminin etkilenmesiyle artan ağrı hassasiyetine sahip bir rahatsızlık yaşamaktadır. Tutuklanmasıyla birlikte hastalıklarının şiddeti artmış ve sağlık durumu giderek kötüleşmiştir. Cezaevinde birçok kez rahatsızlanmış ve hastaneye sevk edilmiştir.