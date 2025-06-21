Ayşe Barım’ın Avukatları Tahliye Talep Etti

AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ YENİ GELİŞMELER

Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” iddialarıyla ocak ayında tutuklandı. Barım, en son 5 Haziran tarihinde koğuşunda baygın şekilde bulundu. Avukatları, durumu hakkında endişelerini dile getirerek İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne tekrar başvurarak tahliye talep etti. Avukatlar, daha önce 20 Mayıs’ta yaptıkları tahliye talebinin reddedildiğini belirterek, Barım’ın hapisteki durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, Barım’ın “kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını” ifade eden doktor raporlarını mahkemeye sundular. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” denildi.

BARIM’IN GİDERİLEN AMELİYAT GECİKİYOR

Ayşe Barım’ın sağlık durumu dilekçede şu şekilde aktarıldı: Barım, 56 yaşında ciddi sağlık sorunları bulunan biri olup cezaevindeki hali, sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Barım, en son 5 Haziran tarihinde koğuşunda bayılmış ve infaz memurları tarafından yerde baygın olarak bulunarak hemen revire kaldırılmış. Barım’da, hayati tehlike taşıyan ciddi kalp ve damar hastalıkları mevcut. Gözaltı ve tutuklanmadan önce kendisine hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konmuş ve yakın zamanda açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Ancak tutukluluğu nedeniyle bu ameliyat gerçekleştirilememiştir. Kardiyolog tarafından yapılan incelemede, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” notları rapor edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 Mayıs 2025 tarihli Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’na göre, Barım’ın hipertrofik kardiyomiyopati hastalığı nedeniyle “ani kardiyak ölüm riski bulunduğu” oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporda ayrıca belirtildi ki, bayılma ve baygınlık geçirme, bu rahatsızlığın en belirgin semptomları arasında yer alıyor. Bu tür bayılmalar, hastanın bir anda hayatla bağının kopmasını ve ani ölüm riskini artırıyor. Barım, cezaevinde daha önce de birçok kez bayılmış ve revire kaldırılmıştır.

ANEVRİZMA HASTALIĞI TEHLİKESİ

Barım’ın bir diğer önemli sağlık sorunu, beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm boyutunda anevrizma ve üzerinde bebeği bulunan başka bir anevrizma mevcut. Anevrizma, bir damar duvarının patlamak üzere olan anormal bir çıkıntısıdır ve sürekli olarak beyin kanaması riski taşımaktadır. Silivri Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 12 Mayıs 2025 tarihli raporda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği, ilaçlı kontrast uygulaması önerildiği ve dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine baygınlık hali, bu hastalığın da bir semptomu olarak değerlendirilmektedir. Koğuşta baygın bulunan Barım’ın hipertansiyona bağlı artan basıncı, beyin anevrizmasının kanamasına neden olmuş olabileceği riski taşımaktadır.

DİĞER SAĞLIK SORUNLARI

Barım’ın aynı zamanda şeker hastalığı bulunmakta olup, bu durum onu farklı sağlık sorunlarına karşı açık hale getiriyor. Ek olarak geçmişte zatürre hikayesi ve akciğerinde takibi gereken bir nodülü de mevcut. Ayrıca, yüksek ölüm riski taşıyan ağır uyku apnesi hastalığı bulunmaktadır. Çok şiddetli olmak üzere REM uyku evresinde ağır obstrüktif uyku apnesi durumu, ciddi hayati risk yaratmaktadır. Romatolojik hastalıkları da bulunan Barım’ın eklem bozuklukları tespit edilmiştir. Fibromiyalji teşhisi konulmuş olup, bu rahatsızlık beyin ve omuriliğin işlevselliğini etkileyen bir durumdur. Ayşe Barım, tutuklanmasının ardından hastalıklarının artması sonucu sağlığını kaybetmeye başlamıştır. Cezaevinde birçok kez rahatsızlanmış, sıklıkla cezaevi revirine ve hastaneye sevk edilmiştir.