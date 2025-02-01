Ayşe Barım’ın Şirketinden İlk Ayrılan Cansu Dere

ŞİRKETTEKİ AYRILIKLAR BAŞLIYOR

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım’ın şirketinde ayrılıklar meydana geliyor. Gezi Parkı davası çerçevesinde “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın şirketinden ilk olarak Cansu Dere ayrıldı. İki yıl önce Barım’ın şirketine geri dönen Cansu Dere, şimdi başka bir menajerle anlaşma sağladı. Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Barım’ın şirketinden daha fazla oyuncunun ayrılmasının gündeme geleceği belirtiliyor.

KAYYUM ATANABİLİR

Sözleşmeleri sona eren ünlü isimlerin, başka bir menajerle anlaştıkları da iddia ediliyor. Ayrıca ID İletişim’e kayyum atanacağına dair söylentiler de gündemde. Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim’deki Gezi Parkı ile bağlantılı olaylara katıldığına dair yazılı ve görsel medyada ortaya çıkan iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olarak “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın bir başka kişiyle olan iletişimine dair tape içeriğinde, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili sanatçılarla fikir alışverişinin yapılmış olduğu ve bu fikirlerin hayata geçirildiği tespit edildi. Ayrıca Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile yoğun iletişim içerisinde olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara 2013’teki olaylarla ilgili katılmaları yönünde yönlendirmelerde bulunduğu, aynı zamanda kendisinin de söz konusu olaylara katıldığı bilgileri yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın “tanık” statüsünde ifadeleri alınmıştı. ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı iddialarıyla da gündemde. Bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülen Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek bir soruşturma yürütülüyor.