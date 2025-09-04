Ayşe Barım’ın Tutukluluğu Sürecek

AYŞE BARIM’IN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları sırasında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçlaması ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle devam eden bir yargılama süreci yaşıyor.

TUTUKLULUK DURUMU DEVAM EDİYOR

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama süresi içerisinde Ayşe Barım’ın tutukluluk durumunu değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DAVA TARİHİ BELİRLENDİ

Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim tarihinde saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilecek.