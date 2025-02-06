Ayşe Barım Olayında Gözaltı Gelişmesi

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

Ayşe Barım, Gezi Direnişi’ne planlayıcı olarak katıldığı iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Davanın yargı süreci devam ederken, Barım’ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, Barım’a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

DELİL KARARTMA İDDİASIYLA GÖZALTI

Avukat I.S.G.’nin ablası Ayşe Barım’ın bankadaki kasasına erişim hakkı bulunuyordu. Barım’ın gözaltına alındığı gecenin sabahında, avukat I.S.G. ve doktor arkadaşı, Levent’teki bankaya giderek, kasadan bir çuval ve bir zarf aldıkları tespit edildi. Zarfın içerisinde altın bulunduğu öğrenildi. Bu durumun anlaşılmasının ardından, Barım’ın kardeşi avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı, “delil yok etme ve gizleme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

ZOR DURUMDA KALMA ENDİŞESİ

Gözaltına alınan avukat I.S.G. ve doktor arkadaşının ifadeleri, “Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık” şeklinde oldu.

AYŞE BARIM HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Taksim’deki Gezi Parkı ile ilgili olaylara katıldığı iddialarına dayanıyordu. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın, başka bir kişiyle yaptığı görüşmeye ait tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla bildirilerin yayınlanması için fikir alışverişinin yapıldığı ve bunun hayata geçirildiği belirlendi. Barım’ın, Gezi Parkı davasında sanık olan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile bu olaylar hakkında yoğun bir iletişimi olduğu, menajerliğini üstlendiği sanatçıları olayların başlangıcı olan 2013’te katılmaları için yönlendirdiği ve kendisinin de bu sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın tanık sıfatıyla ifadeleri alındı.