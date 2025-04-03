Haberler

Ayşegül Eraslan Kimdir? Yaşı ve Kariyeri

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

İzleyiciler, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül hakkında bilgi edinmek istiyor. Onun moda kariyeri ve eğitim geçmişi de merak ediliyor. İlk bölümlerde Marilyn Monroe temalı kombinle dikkat çeken Ayşegül Eraslan, hem şıklığı hem de özgüveniyle ön plana çıkıyor. Peki, Ayşegül Eraslan kaç yaşında ve nereli?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyerini sürdüren ve 2025 yılında TV8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan biridir. 27 yaşındaki Eraslan, yarışmanın başlangıcında Marilyn Monroe temalı cesur bir kombinle jüri karşısına çıkarak büyük ilgi toplamıştır.

MODA DÜNYASINDA BAŞARIYLA YER ALIYOR

Ayşegül Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi prestijli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev almış ve birçok defilede açılış tasarımlarına imza atmıştır. Kendi moda markasıyla üretim gerçekleştiren yarışmacı, sosyal medya platformlarında da aktif. Instagram hesabı (@aysegulleraslan) aracılığıyla tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.

ÖNEMLİ

Haberler

Zonguldak’ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ta durdurulan araçta 750 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki iki kişi, uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanarak gözaltına alındı.
Haberler

Galatasaray, Derbide Fenerbahçe’yi Eledi

Yılmaz Vural, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası, Mourinho ve Buruk arasında yaşananları değerlendirerek, Buruk'un tahrik edici bir tutum sergilediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.