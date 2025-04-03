Ayşegül Eraslan Kimdir? Yaşı ve Kariyeri

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

İzleyiciler, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül hakkında bilgi edinmek istiyor. Onun moda kariyeri ve eğitim geçmişi de merak ediliyor. İlk bölümlerde Marilyn Monroe temalı kombinle dikkat çeken Ayşegül Eraslan, hem şıklığı hem de özgüveniyle ön plana çıkıyor. Peki, Ayşegül Eraslan kaç yaşında ve nereli?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyerini sürdüren ve 2025 yılında TV8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan biridir. 27 yaşındaki Eraslan, yarışmanın başlangıcında Marilyn Monroe temalı cesur bir kombinle jüri karşısına çıkarak büyük ilgi toplamıştır.

MODA DÜNYASINDA BAŞARIYLA YER ALIYOR

Ayşegül Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi prestijli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev almış ve birçok defilede açılış tasarımlarına imza atmıştır. Kendi moda markasıyla üretim gerçekleştiren yarışmacı, sosyal medya platformlarında da aktif. Instagram hesabı (@aysegulleraslan) aracılığıyla tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.