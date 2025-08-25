Azar Uygulamasına Erişim Engeli Getirildi

AZAR UYGULAMASINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen Azar uygulaması, dünya genelinde 230 ülkede hizmet sunuyor. Türkiye’de ise genç kullanıcılar arasında popüler olan bu uygulama, rastgele görüntülü sohbet olanağı sağlarken, şimdi erişim engeliyle karşılaştı.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM DURDURULDU

T24’ün aktardığına göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihinde vermiş olduğu 2025/8885 D. İş sayılı kararı ile azarlive.com alan adına erişimin durdurulmasına karar verdi. Kararın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platformun işlevsiz hale gelmesine karşı tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor.

BENZER YASAKLAR ARTIYOR

Azar, son zamanlarda Türkiye’de erişim engeline tabi tutulan Discord, Wattpad ve Roblox gibi diğer platformlarla birlikte anılır oldu. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin giderek arttığını gösteriyor.