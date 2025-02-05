Azem’in Eşini Kim Öldürdü?

DİZİNİN GİZEMİ AÇIĞA ÇIKIYOR

İkinci sezonuyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan dizi, başlangıcından bu yana süren gizemli sırlarını çözüme kavuşturuyor. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin eşinin kimin tarafından öldürüldüğü, yeni bölümde netlik kazanacak. Yeni bölüm tanıtımında Azem Yücedağ’ın söylediği, “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte… Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum.” ifadeleri, izleyicilerin aklında daha fazla soru işareti bırakıyor. Peki, Azem Yücedağ’ın eşinin katili kim?

Karısını öldürmekle suçlanan emekli edebiyat öğretmeni Azem’in hikayesini işleyen İnci Taneleri dizisi, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Azem’in ailesinin bir araya gelme çabasında, “büyük sır ne?” sorusu hala yanıtsız kalıyor. Bu sorunun cevabı, izleyicilerin merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.