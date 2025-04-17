Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan Geçiş Sağlamalıdır

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’da gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapmış olduğu görüşmenin faydalı geçtiğini ifade etti. Barış anlaşmasının imzalanması konusunda Azerbaycan’ın beklentilerini bir kez daha mevkidaşına ilettiğini belirtti.

GEÇİŞİN ENGELSİZ OLMASI ZORUNLUDUR

Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Erivan’dan Ermenistan Anayasası’nda değişiklik yapılmasını ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun feshedilmesini beklediklerini vurguladı. Azerbaycan’ın batı illeriyle Nahçıvan arasında engelsiz geçişin yeniden sağlanması konusunun da iki tarafın gündeminde yer aldığını belirtti. Bu konuda henüz pratik bir sonuç elde edilemediğinin altını çizen Bayramov, “Azerbaycan, kendi topraklarında bu yolun inşası konusunda ilerleme kaydetti, Ermenistan ise henüz yükümlülüklerini yerine getirmedi” dedi.

BARIŞ ANLAŞMASINA YANAŞIM

Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım bağlantısının özel bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Bayramov, bu durumun coğrafi şartlar nedeniyle oldukça özel olduğunu ifade etti. “Ermenistan, 2020’de bu geçişin gerçekleşeceğine dair taahhütte bulundu ve bu taahhüt yerine getirilmelidir” diyen Bayramov, Azerbaycan için bu geçişin tam anlamıyla engelsiz olmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların ve yüklerin Azerbaycan’dan Azerbaycan’a (Nahçıvan) serbestçe geçişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

BARİŞ ÇAĞRISI

Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Fajon, iki ülkenin barış sağlama çabalarına destek vererek, “Tarafları bir an önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum. Güney Kafkasya barışı hak ediyor” diye konuştu.