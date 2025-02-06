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Azerin Deprem Anılarını CNN TÜRK’e Anlattı

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DEPRESYONUN ACISI

Tam iki yıl önce bugün Türkiye, en büyük acılarından birini yaşadı. Acılarımız hala taze. Yaralar yavaş yavaş sarılıyor, ancak böyle günlerde o yaralar farklı bir şekilde sızlıyor. Bu zor günlerde yardıma ilk koşan kardeş ülke Azerbaycan oldu. Azerbaycanlı sanatçı Azerin, deprem anındaki hislerini CNN TÜRK’te paylaştı.

AZERBAYCAN’IN DESTEK BİLDİRMESİ

Azerin, 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Bu çok büyük bir felaketti. Unutulmayacak bir acı. Azerbaycan her zaman olduğu gibi ilk koşan kardeş ülkeydi. Bir bedende bir canız yıllardır.” Gerçekleşmesi planlanan konserinin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacağını da belirten Azerin, o gün aldığı haberi hatırladığında, “Bu haberi sabah erkenden aldığımda bedenim uyuştu. Şimdi de o günü hatırladığımda gözlerim yaşarır. Yerimden kalkamadım açıkçası. Ne yapabilirim diye düşündüm, yardımlara koştuk” dedi.

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