Aziz Yıldırım Adaylık Şartını Açıkladı

AZİZ YILDIRIM’DAN SEÇİM ÇAĞRISI

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair bir açıklama yayımladı. Erken seçim talep eden Yıldırım, adaylık iddiaları hakkında da fikirlerini paylaştı. “Sorumluluk üstlenmekten kaçmadım, kaçınmam” diyen Yıldırım, adaylık şartını şu sözlerle açıkladı: “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır.” Yıldırım, kendisine sorumluluk yükleyenlerin, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin oluştuğunu göstermeleri gerektiğini belirtti.

YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

Yıldırım’ın açıklamasının devamında, “Değerli kongre üyelerimiz, Sevgili Fenerbahçeliler, Öncelikle, Euroleague Kupası’nı ülkemize bir kez daha getiren şampiyon Fenerbahçe Beko’yu, tebrik ediyor, şampiyonluğa ulaşan diğer branşlarımızda emeği bulunan tüm yöneticilerimize, Başkan Sayın Ali Koç’a, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve kulüp profesyonellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Yıldırım, basında ve sosyal medyada hakında çıkan spekülasyonların kendi iradesi dışında geliştiğini belirtti. “Bugün Fenerbahçe’nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin yenilgiyi asla kabullenmediğini ve liderlik dışında bir başarıyı kabul etmediğini vurguladı.

KONGRE ÇAĞRISI

Yıldırım, yönetimlerin başarısının kongre üyeleri ve taraftarlar tarafından değerlendirileceğini ifade etti. Mevcut yönetim başkanı Ali Koç’un, kongre çağrılarına Eylül ayında bir kongre yapma kararı verdiğini belirtti. Ancak, bu kongrenin gecikmeksizin yapılması gerektiğini vurguladı. “Bu vesile ile, kulübümüzün uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek için sorumluluk üstlenmem ve yeniden kulüp başkanlığı için aday olmam yönünde çağrı ve çabalara bir yanıt vermek mecburiyetimin olduğuna inanıyorum” dedi.

AZİZ YILDIRIM’IN GÖRÜŞLERİ

Yıldırım, tüm Fenerbahçelilere kulüp kapılarını açarak, üyeliğin geniş bir tabana yayılmasını sağladığını ifade etti. Sorumluluk üstlenmekten kaçmadığını ancak kendiliğinden durumdan vazife çıkarmayacağını belirtti. Camiada bölücü tartışmaların dışında durduğunu ve hiçbir kimseyle yarış içinde olmadığını ifade etti. “Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum” diyen Yıldırım, camianın kendisine görev vermesi durumunda, tüm varlığıyla Fenerbahçe’yi savunacağını belirtti. “Darağacında olsak da bizim ilk sözümüz de son sözümüz de Fenerbahçe’dir” diyerek sözlerini tamamladı.